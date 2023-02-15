2023/02/15 | 05:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زلزال سوريا يضع حياة عشرات الالاف في خطر داهم

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