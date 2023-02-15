الجيش الأمريكي يعلن إسقاط طائرة مسيرة إيرانية في سوريا

2023/02/15 | 06:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة إيرانية الصنع كانت تحاول إجراء عملية استطلاع حول قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرق سوريا.

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