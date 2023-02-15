السعودية.. السلطات الأمنية توضح حقيقة

2023/02/15 | 07:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت السلطات الأمنية السعودية، الثلاثاء، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة حول اختطاف طفلة في العاصمة الرياض.

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