السعودية.. كشف حقيقة فيديو اختطاف طفلة والشرطة توضح القصة الحقيقية

2023/02/15 | 08:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمن العام السعودي عدم صحة اختطاف طفلة في منطقة ديراب في الرياض، وذلك بعد انتشار فيديو بشكل واسع ادعى من تداوله أنه يُظهر عملية اختطاف الطفلة

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