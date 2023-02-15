"الاحتياجات هائلة".. نداء إنساني من الأمم المتحدة لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا

2023/02/15 | 08:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "نداء إنساني" لجمع مبلغ بقيمة 397 مليون دولار لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا.وسيغطي النداء الاحتياجات الإنسانية لمدة 3 أشهر، حسب ما أورد موقع أخبار الأمم المتحدة.

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