اوبك: العراق والسعودية أكثر الدول انخفاضاً لإنتاجها في شهر

2023/02/15 | 09:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

رصد تقرير لمنظمة أوبك، انخفاض إنتاج الدول الأعضاء الـ 13 في المنظمة من النفط في كانون الثاني الماضي بمقدار 49 ألف برميل يوميا ليصل الى 28.876 مليون برميل يوميًا مقارنة بشهر كانون الأول الماضي بفعل تراجع إنتاج أكبر المنتجين السعودية والعراق.

وبحسب التقرير الشهري لمنظمة أوبك، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، فإن "أكبر الانخفاضات جاءت اولا من السعودية إذ انخفض انتاجها النفطي نحو 156 ألف برميل يوميا ليصل الى 10.315 ملايين برميل يوميا، يليها العراق بانخفاض بلغ 46 ألف برميل يوميا ليصل انتاجه النفطي الى 4.424 ملايين برميل يوميا، يليه ايران بانخفاض 22 ألف برميل، تليها كل من الغابون وليبيا بمقدار 10 آلاف برميل يوميا لكل واحدة منهما".

واشارت الى ان "الدول التي ارتفع انتاجها جاءت نيجيريا على رأس المجموعة بارتفاع بلغ 65 ألف برميل يوميا، يليها انغولا بارتفاع بلغ 47 ألف برميل يوميا ومن ثم الكويت بارتفاع بلغ 45 ألف برميل يوميا وفنزويلا بارتفاع بلغ 20 ألف برميل يوميا، والكونغو بارتفاع بلغ 19 ألف برميل يوميا، فيما كانت هناك ارتفاعات طفيفة للأمارات بمقدار الفي برميل يوميا ".

وتوقعت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في تقريرها لشهر شباط، أن يرتفع نمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2.6%، ورفعت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 بمقدار 100 الف برميل يوميا إلى 2.3 مليون برميل يوميا، فيما أبقت توقعاتها على نمو الطلب على نفط أوبك دون تغيير عند 28.6 مليون برميل يوميا.

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