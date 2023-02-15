محافظ البنك المركزي: المنصة الالكترونية جاءت لخدمة القطاع المصرفي

2023/02/15 | 09:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم الاربعاء، أن المنصة وجدت لحماية القطاع المصرفي، فيما أشار إلى عزم البنك المركزي على استقرار سعر صرف الدولار.وقال العلاق لوكالة الانباء العراقية، أن "المنصة الالكترونية الجديدة لتجنب وقوع أية عقوبات على الجهات التي تقوم بعمليات التحويل سواء كانت مصارف أو غيرها، فهي حماية للقطاع المصرفي وللبنك المركزي وللبنوك من الوقوع في أي اشكال يتعلق بالتحويلات المالية الخارجية وهذا يخدم جميع الأطراف".وحول سعر صرف الدولار أوضح العلاق، أن "مسؤولية البنك المركزي إغلاق الفرق في سعر الصرف، وخطواتنا جادة وحثيثة، ونتلقى دعماً كبيراً من جميع الاطراف لتحقيق الهدف"، مضيفا، أن "مباحثاتنا مع صندوق النقد الدولي كانت مثمرة جدا واتفقنا على البرامج التي تخدم بشكل مباشر وغير مباشر لتحقيق هذا الهدف".

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