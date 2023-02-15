هبوط جديد لأسعار خامات النفط.. برنت فوق 85 دولاراً للبرميل

2023/02/15 | 09:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاربعاء، بعد انخفاضها بأكثر من دولار للبرميل في الجلسة السابقة، إذ أشارت بيانات بالقطاع إلى زيادة أكبر من المتوقع بكثير في مخزونات الخام الأمريكية.وبحسب "رويترز"، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا إلى 85.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:11 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا إلى 78.87 دولار.ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 10.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العشار من فبراير، بحسب مصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.



وهذه زيادة أكبر بكثير من 1.2 مليون برميل توقعها المحللين، مما يشير على الأرجح إلى انخفاض في الطلب على الوقود.وارتفعت مخزونات البنزين بنحو 846 ألف برميل، فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.7 مليون برميل.



ومن المقرر صدور تقديرات المخزونات الحكومية الرسمية الساعة 03:30 بتوقيت جرينتش اليوم.

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