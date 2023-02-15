حقيقة احتواء منتجات

2023/02/15 | 09:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مقاطع فيديو ومنشورات تحذر الناس من شعار الضفدع الموجود على بعض أصناف الشوكولا والحلويات بالقول إنه دليل على وجود حشرات في هذه المنتوجات، حسب ما أوردت خدمة فرانس برس لتقصي الحقائق.

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