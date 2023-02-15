ثعابين في باطن رمال الربع الخالي.. سعودي يرصد قدرة أفاعي الدفان على التخفّي

2023/02/15 | 09:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل أنت من بين الأشخاص الذين يُفضّلون الكثبان الرملية والصحاري بدلًا من الطبيعة الخضراء؟ إذًا..راقب خُطاك جيدًا، إذ أنك لا تعلم متى ستدوس على ثعبان يتخفى بين الرمال.

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