2023/02/15 | 09:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف رجل الأعمال الأمريكي والمالك الجديد لموقع “تويتر” إيلون ماسك عن “تعيين” رئيس تنفيذي جديد للشركة، موضحا خطوته بنشر صور لكلب على صفحته بالمنصة.وأرفق ماسك الصور بتعليقات تقول: “الرئيس التنفيذي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



ماسك ‘يعين كلبا’ لمنصب الرئيس التنفيذي لـ’تويتر’ المركز الخبري الوطني.

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