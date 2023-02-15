2023/02/15 | 09:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة المنافذ الحدودية ، اليوم الأربعاء ، اتلاف اكثر من 24 طناً من مادة الكبدة غير صالحة للاستهلاك البشري في منفذ المنذرية الحدودي .وذكر الهيئة في بيان تلقاه / […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ تتلف أكثر من 24 طنا من مادة الكبدة غير صالحة للاستهلاك البشري المركز الخبري الوطني.

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