2023/02/15 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مسؤول حكومي، اليوم الاربعاء، عن موافقة وزارة الموارد المائية على خارطة طريق لانقاذ بحيرة حمرين من الجفاف.

وقال مستشار محافظ ديالى، خضر مسلم العبيدي لـ(بغداد اليوم) إن "محافظ ديالى عقد اجتماعا موسعا مع وزير الموارد المائية في مقر الوزارة ببغداد تناولت ملفات مهمة ابرزها طرح خارطة طريق لانقاذ بحيرة حمرين من الجفاف باعتبارها تشكل خزينا مائيا يغذي 60% من مناطق المحافظة".

واضاف أن "خارطة الطريق تتضمن نقل المياه في مواسم الجفاف من وادي الشاي في الجزء الجنوبي من كركوك باتجاه وادي شيشان شرق صلاح الدين ومنها الى نهر ناريين اقصى شمال شرق ديالى ومنها الى بحيرة حمرين ضمن مسار متعرج يمر بمناطق مترامية، بالاضافة الى امكانية نقل مياه السيول ايضا للاستفادة منها في زيادة خزين البحيرة".

واشار الى ان "وزارة الموارد المائية وافقت مبدئيا على خارطة طريق وتعهدت بطرحها ضمن خططها لعام 2023 لان بعض المحاور تحتاج الى تمويل مالي لانجازه من خلال الحفر او التبطين".

ويعد العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.

وبات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في هذا البلد شبه الصحراوي والذي يبلغ عدد سكانه 41 مليون نسمة.



وحملت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.

وأرغم الجفاف ونقص المياه العراق على خفض أراضيه الزراعية إلى النصف في موسم 2021-2022 الشتائي.

وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات.

واعتبر البنك الدولي أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد المائية توافق على خارطة طريق لإنقاذ "بحيرة حمرين" من الجفاف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد المائية توافق على خارطة طريق لإنقاذ "بحيرة حمرين" من الجفاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).