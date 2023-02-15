صحيفة: الحبوب الأوكرانية أصبحت علفا للخنازير في إسبانيا

2023/02/15 | 09:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كتب الصحفي ميخائيل كوخ في صحيفة “Exxpress” أن القمح الأوكراني أصبح علفا للخنازير في إسبانيا وذلك بدلا من إرساله إلى البلدان الإفريقية الفقيرة.وقال الصحفي: “كان الاتحاد الأوروبي يحارب من أجل إنشاء ممر لتوريد الحبوب الأوكرانية عن طريق البحر لكي لا تواجه أفقر البلدان المجاعة.لكن القمح لم يصل إلى هذه البلدان تقريبا، […]

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