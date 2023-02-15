وثقت وجع انفصالها عن حبيبها وحصدت نصف مليون مشاهدة على

2023/02/15 | 10:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدمت بولينا توريس، وهي مؤثرة بالغة من العمر 20 عامًا، قناتها الشهيرة على "يوتيوب" لتوثيق 6 أشهر من معاناتها من "القلب المكسور" بعد انفصالها عن حبيبها.تشرح خبيرة في الحب وصجة الدماغ السبب وراء مشاهدة الكثيرين للفيديو، ولماذا يؤلمنا الانفصال إلى حد كبير؟

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