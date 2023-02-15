22 طائرة عراقية نقلت مساعدات إغاثية إلى سوريا وتركيا

2023/02/15 | 10:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن طائرتين جديدتين محملتين بالمساعدات الإغاثية ستصل اليوم إلى تركيا لإيصالها لضحايا الزلزال المدمر من بينها شحنة مخصصة للجالية العراقية.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، بحسب الوكالة الرسمية: “ضمن سلسلة الجسر الجوي الذي وجه به رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، ستنطلق اليوم طائرتان إلى غازي عنتاب لإيصال المواد الإغاثية لضحايا الزلزال في تركيا”.

وأضاف، أنه” ضمن هذه الوجبة ستكون هناك شحنة مخصصة للجالية العراقية في غازي عنتاب تتضمن موادَّ إغاثية وغذائية ومستلزمات منزلية”.

وأوضح مجيد، أن “عدد الطائرات المتوجهة إلى سوريا منذ توجيه رئيس الوزراء بلغ 14 طائرة فيما بلغ عدد الطائرات إلى تركيا 8 طائرات”.

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