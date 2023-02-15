الفنانة العراقية لبنى كمر: اعتزلت الفنّ والشهرة من أجل والدتي المريضة

2023/02/15 | 10:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لبنى كمر، اسمٌ لمع في عالم الفنّ العراقيّ بأغنياتها المميزة وهي ابنة الفنانة سهام محمد وشقيقة النجمة ميس كمر.ورغم إطلالاتها الإعلاميّة النادرة، أطلّت الفنانة لبنى في برنامج “celebrity” مع الإعلامي ايهاب العطيّة عبر شاشة السومرية.وتحدثت عن اعتزالها الفنّ … Readmore

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