مقتدى الصدر يدعو قناة MBC بالتوقف عن بث مسلسل معاوية مؤكداً ان معاوية هو رأس الفتنة

2023/02/15 | 10:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ان بث مسلسل عن معاوية “مخالف للسياسات الجديدة المعتدلة” التي انتهجتها السعودية.ورأى، زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في تغريدة أنه “من الأجدر والأفضل بل المتعيّن..أن تتراجع قناة الـ (ام بي سي) عن … Readmore

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