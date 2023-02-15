الفيفا يكشف عن وضعه المالي..

2023/02/15 | 10:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمتلك الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) احتياطيات نقدية تقارب 4 مليارات دولار "بعد نجاح بطولة كأس العالم 2022 في قطر"، وفق ما أعلن، ومن المتوقع أن تضيف مبيعات الضيافة والتذاكر في بطولة 2026 في أميركا الشمالية المليارات إلى خزائن الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية.

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