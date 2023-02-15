هلوسة سياسية

2023/02/15 | 10:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: مشتاق الربيعي متى يشعر ساسة العراق بهموم وحياة المواطنين العراقيين يعانوا...

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