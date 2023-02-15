2023/02/15 | 10:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: مهدي البناي قرأت البارحةَ خبراً طريفاً أوردته صحيفة «Insider» في عددها...

ظهرت المقالة الوطنية والصخول الاربعة أولاً على المسلة.

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