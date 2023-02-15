فريق الإغاثة العراقي يواصل عمله الإنساني في مدينة حلب السورية (صور)

2023/02/15 | 10:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، مواصلة فريق الإغاثة العراقي عمله الإنساني في مدينة حلب السورية للمساعدة في تخفيف اضرار الزلزال.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "يواصل فريق الإغاثة العراقي عمله في مدينة حلب ويقوم برفع الأنقاض من المباني المنهارة التي غادرها أهلها في وقت سابق".

واضافت، أن "الفريق يستمر بتوزيع السلات الغذائية والأطعمة والعاب الأطفال بين العوائل التي تسكن الساحات والشوارع العامة منذ ان ضرب الزلزال مدينة حلب الأسبوع الماضي".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت الأمانة العامة، أن عدد الطائرات المتوجهة إلى سوريا منذ توجيه رئيس الوزراء بلغ 14 طائرة فيما بلغ عدد الطائرات إلى تركيا 8 طائرات.

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