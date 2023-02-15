ارتفاع مستمر لأسعار صرف الدولار في بغداد

2023/02/15 | 10:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغاد

تستمر اسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الاربعاء، بارتفاعها فوق حاجز الـ 150 الف دينار في محال الصيرفة ببغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن سعر بيع الدولار في محال الصيرفة سجل 153.000 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغت اسعار الشراء 152.000 الف دينار لكل 100 دولار.

وفي وقت سابق، وجهت وزارة المالية، المصارف الحكومية باعتماد سعر الصرف الجديد للدولار.

وقالت المالية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تنفيذا لمقررات اجتماع مجلس الوزراء بشأن اعتماد سعر صرف العملة الاجنبية (الدولار) وبمتابعة حثيثة من قبل الوزير طيف سامي محمد وجهت وزارة المالية مصرفي الرافدين والرشيد باعتماد سعر الصرف الجديد للدولار مقابل الدينار العراقي".

واضاف البيان أن "مصرفي الرافدين الرشيد باشرا باجراءات ببيع الدولار في منافذ مطار بغداد الدولي بسعر (1320) ديناراً للدولار الواحد، من اجل تعزيز قيمة العملة المحلية أمام الدولار عبر تسهيل الإجراءات وتحقيق استقرار اسعار الصرف"، مشيرا الى أن "هذا الإجراء يأتي للتخفيف عن كاهل المواطن وتماشيا مع خطة الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي في تخفيض سعر الصرف على النحو الآتي: (1300) دينار لكل دولار سعر شراء الدولار من وزارة المالية و(1310) دينار لكل دولار سعر بيع الدولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية و(1320) دينار لكل دولار سعر بيع الدولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي".

وتابع أن "هذه الخطوة تندرج في اطار الخطط التنفيذية لمنهاج الوزارة وسياستها المرسومة تجاه تطوير القطاع المصرفي والمالي في العراق".

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