بالصور:زيارة الامام الكاظم عليه السلام:موكب فوج رئاسي يعالج النساء والرجال ويطعمهم ويسقيهم

2023/02/15 | 10:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصبوا خيمة على الشارع العام القادم من

الكرادة الشرقية والذاهب الى الباب

الشرقي باتجاه مدينة الكاظمية المقدسة،

يعتقد من يراهم انهم مكلفون بواجب امني

لان خيمتهم تتميز بزيهم العسكري ووحدة

الطبابة العسكري

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