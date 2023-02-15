لجان اتحاد الكرة بين التخادم والتناغم

2023/02/15 | 10:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم / مسلم الركابي

يبدو ان المشهد الكروي العراقي لازال

حافلاً بالغرائب والعجائب ، كل شيء ممكن

ان تشاهده في هذا المشهد والذي هو جزء لا

يتجزأ من المشهد الرياضي العراقي بشكل

عام ، والدوري العراقي ال

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