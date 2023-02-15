وزير الموارد: سد الجزرة التركي سيحول دجلة والفرات الى جداول للسقي

2023/02/15 | 10:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الموارد المائية عون ذياب، عن

حجم الضرر المنتظر في العراق نتيجة

إقامة تركيا لسد الجزرة، مبينا ان السيد

سيمنع صول كل كميات المياه الى العراق

ويحول دجلة والفرات الى جدولين لنقل

المياه.

وقال عو

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