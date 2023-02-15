اعتقال 18 متهماً بالتلاعب بأسعار صرف الدولار في ثلاث محافظات

2023/02/15 | 11:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القاء القبض 18 متهماً بحوزتهم نحو ٨٠٠ مليون دينار عراقي و٣٨٥،٠٠٠ الف أميركي لقيامهم بالتلاعب بسعر صرف الدولار في ثلاث محافظات.

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