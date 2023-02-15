انخفاض الذهب وسط مخاوف حيال الفائدة بعد بيانات التضخم الأميركية

2023/02/15 | 11:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار بعدما أظهرت بيانات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي بأبطأ وتيرة منذ أواخر 2021 مما زاد مخاوف المستثمرين من استمرار مجلس الاحتياطي الفدرالي في تشديد السياسة النقدية.وانخفضت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.5% إلى 1845.96 دولار […]

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