2023/02/15 | 11:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اعلنت وكالة الكوارث والطوارئ التركية ، اليوم الاربعاء ، هزة ارتدادية بقوة 4.7 على مقياس ريختر مركزها كهرمان ماراش جنوبي تركيا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هزة ارتدادية بقوة 4.7 مركزها كهرمان ماراش جنوبي تركيا المركز الخبري الوطني.

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