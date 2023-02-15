الهجرة تسجل اندماج 1276 عائلة نازحة وعودة 9786 عائلة في كربلاء

2023/02/15 | 11:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الهجرة، اليوم الأربعاء، أن فرع كربلاء المقدسة سجل اندماج 1276 عائلة نازحة وعودة 9786 عائلة.

وذكر بيان للوزارة ان “فرع الوزارة في محافظة كربلاء المقدسة سجل (1,276) أسرة نازحة اندمجت في المجتمع الكربلائي”، مشيراً إلى أن “إقبال الأسر جاء بعد التوعية المباشرة من فرق الوزارة الميدانية للأسر النازحة”.

وأضاف البيان أن “الفرع سجل أيضاً عودة (40) أسرة إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظة الأنبار و(30) أسرة إلى مناطقها في تلعفر بمحافظة نينوى”.

وأكد أن “احصائيات فرع الوزارة في كربلاء المقدسة تشير إلى أن أعداد الأسر العائدة الكلي بلغ (9786) أسرة”.

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