العراق ثالثا بين الدول العربية بالدخل الأسري الاقل من 5 الاف دولار سنويا

2023/02/15 | 11:46 - المصدر: بغداد اليوم

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حل العراق في المركز الثالث بين الدول العربية للأسر ذات دخل أقل من 5000 دولار سنوياً بحسب تصنيف وكالة «فيتش سوليوشنز» لعام 2023

وبحسب معلومات التصنيف الذي تابعته (بغداد اليوم)، فإن مصر حلت في المرتبة الأولى تليها المغرب وثم العراق بين 11 دولة عربية شملها تصنيف الوكالة الدولية.

فيما يلي جدول يوضح تضنيف الدول :

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