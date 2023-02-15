النزاهة ترصد مخالفات ومغالاة بقيمة 37 مليار دينار في 14 مشروعا بديالى

2023/02/15 | 11:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن مخالفات بتنفيذ أربعة عشر مشروعا لتبليط وتأهيل الطرق في محافظة ديالى.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "ملاكاتها في مكتب تحقيق ديالى التي انتقلت إلى ديوان المحافظة - قسم العقود تمكنت بعد التحري والتدقيق من كشف مخالفات في مشاريع تبليط وصب وتأهيل الطرق والأرصفة في عدد من أقضية ونواحي محافظة ديالى المحالة ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لعام 2022 ".

وأوضحت أن "المخالفات تمثلت في تخصيص مبالغ لبعض الطرق التي هي مبلطة بالأصل، والمصادقة على تنفيذ مشاريع بأسلوب التنفيذ المباشر؛ على الرغم من إعداد كشوفاتها التخمينية كمقاولة بهامش ربح، مما يؤشر شكلية إعداد المخططات والكشوفات التخمينية للمشاريع خلافا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2 لسنة 2014)، فضلا عن إدراج مشاريع تحت أسماء عامة دون تحديد مواقعها، وعدم تحديد نقاط بداية ونهاية الطرق المشمولة بالتبليط".

وعلى صعيد متصل، أفادت الدائرة بأن "ملاكات المكتب التي قامت بالانتقال إلى مديرية تربية ديالى رصدت مخالفات في إجراءات التعاقد وإعداد الكشوفات؛ لتجهيز لوازم مدرسية".

ولفتت إلى "وجود مغالاة في أسعار المواد في الكشف التخميني المعد لمشروع التجهيز الذي يعود للعام 2022 تسببت بإلحاق ضرر كبير في المال العام بلغ مقداره 1,292,143,500 مليار دينار".

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