2023/02/15 | 12:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء،

توضيحاً بشأن ما نشر بشأن وجود علاج قد

يؤدي للتسمم والوفاة بين الأطفال.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في

تصريح صحفي، إن "ما تم تداوله بمواقع

التواصل الاجتماعي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة توضح بشأن وجود علاج قد يؤدي إلى وفاة الأطفال) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة توضح بشأن وجود علاج قد يؤدي إلى وفاة الأطفال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).