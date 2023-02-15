بعد 10 ايام على الزلزال.. إنقاذ مسنة تركية من تحت الأنقاض

2023/02/15 | 12:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الإغاثة التركية من إنقاذ

مسنة تركية بعمر 77 عاما، في ولاية أدي

يامان، بعد مضي 212 ساعة على وقوع

الزلزال.

وبحسب وكالة الاناضول، تواصل فرق

الإنقاذ جهودها للعثور على ناجين تحت

الأنقاض.

وأضاف

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