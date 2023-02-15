استطلاع يظهر تراجعًا

2023/02/15 | 12:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضّت الفتيات المراهقات في الولايات المتحدة لمستويات عالية وقياسيّة من العنف، والحزن، ومخاطر الانتحار في الأعوام الأخيرة بظل تراجع "كبير" و "مفجع" في صحة الشّباب ورفاهيتهم بشكلٍ عام، وفقًا لما ذكرته البيانات التي نشرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، الإثنين.

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