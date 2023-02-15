ماسك يتحدث في قمة الحكومات بدبي.. هدف الاستحواذ على تويتر وموعد تعيين مدير جديد

2023/02/15 | 12:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الملياردير الأميركي والرئيس التنفيذي لشركات تويتر وسبيس أكس وتسلا، إيلون ماسك، إن "الهدف من الاستحواذ على تويتر هو ضمان أن تعكس المنصة التنوع الحضاري وقيم شعوب العالم".

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