السوداني يؤكد للجنة النزاهة النيابية: مكافحة الفساد تتطلب جدية وإرادة سياسية

2023/02/15 | 12:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن مكافحة الفساد تتطلب جدية وإرادة سياسية.وقال مكتب السوداني في بيان، “عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اجتماعاً مع رئيس وأعضاء لجنة النزاهة البرلمانية”.وشهد الاجتماع “بحث آليات مكافحة الفساد، وسبل تطويرها … Readmore

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