مجلس الوزراء يفرض رسوم كمركية على بعض المواد ويوجه بالاسراع بتسيير رحلات عاجلة لإجلاء العراقيين من سوريا وتركيا

2023/02/15 | 12:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مجلس الوزراء العراقي قيام وزارة النقل بتسيير رحلات عاجلة لإجلاء العراقيين الراغبين بالعودة والمتواجدين في سوريا براً، ومن تركيا براً وجواً، على أن تتولى وزارة الهجرة والمهجرين تحمل تكاليف النقل وتقديم الدعم والإغاثة.كما قرر مجلس الوزراء خلال جلسته … Readmore

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