ديالى تلتحق بالمحافظات المعطلة للدوام الرسمي غداً

2023/02/15 | 12:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

قرر محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الخميس بمناسبة الزيارة الرجبية.

وذكر بيان للمحافظة، وتلقته (بغداد اليوم)، أنه "المحافظ وجه بتعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة باستثناء الدوائر الخدمية ، ليوم غد الخميس بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام".

وفي وقت سابق قررت محافظات بغداد والمثنى وواسط والديوانية تعطيل الدوام الرسمي ايضا لذات المناسبة، فيما استثنت الدوائر الخدمية والصحية.

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