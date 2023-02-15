الخارجية توجه دعوة للجالية العراقية في سوريا الراغبة بالعودة الطوعية

2023/02/15 | 12:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، دعوة إلى الجالية العراقية المتواجدة في سوريا والراغبة بالعودة الطوعية الى التواصل مع السفارة هناك.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزارة الهجرة والمهجرين مستعدة لنقل الجالية العراقية المتواجدة في سوريا والراغبة في العودة الطوعية الى العراق".

وأضافت بحسب البيان، أنها "مستعدة لنقل العوائل العراقية الراغبة بالعودة الطوعية الى العراق عبر حافلات هيئتها، بعد التواصل مع السفارة عبر الرقم +963 11 3341290".

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