برئاسة يارلله.. وفد أمني يصل صلاح الدين

2023/02/15 | 12:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنوصل وفد أمني برئاسة رئيس اركان الجيش عبد الأمير يارلله الى محافظة صلاح الدين؛ للإطلاع على سير العمليات.

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