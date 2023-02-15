الموسوي تطالب المجتمع الدولي والعربي برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا

2023/02/15 | 12:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالبت النائب عن كتلة الصادقون زينب جمعة الموسوي، اليوم الأربعاء المجتمع الدولي والعربي إلى التحرك السريع والجاد لرفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.وقالت الموسوي في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “العقوبات التي تفرضها أمريكا على الدولة السورية تهدف لتكثيف الخناق على الحكومة والشعب السوري، فهي تعد جزء من الحرب الاقتصادية الظالمة […]

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