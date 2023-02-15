2023/02/15 | 13:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2eSFBwJDI8E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المرأة العراقية ودورها في الشعر و الأدب - يا هلا بالضيف الشاعرة والأديبة : سلامة الصالحي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المرأة العراقية ودورها في الشعر و الأدب - يا هلا بالضيف الشاعرة والأديبة : سلامة الصالحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).