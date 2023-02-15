2023/02/15 | 13:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BA-_mWeuW_Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. توجيهات حكومية بتسريع إجراءات لجنة أحداث تظاهرات تشرين عام ألفينِ وتسعة عشر في نشرة الـ 12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. توجيهات حكومية بتسريع إجراءات لجنة أحداث تظاهرات تشرين عام ألفينِ وتسعة عشر في نشرة الـ 12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).