ديالى تعطل الدوام الرسمي غداً

2023/02/15 | 13:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الأربعاء، بتعطيل الدوام الرسمي غداً.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي أن “التميمي وجه بتعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة باستثناء الدوائر الخدمية، ليوم غد الخميس بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام”.

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