السفير العرلقي الجديد يباشر مهام عمله في تركيا

2023/02/15 | 13:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشر السفير العراقيّ الجديد لدى تركيا، ماجد اللجماوي، اليوم الأربعاء، مهام عمله رسميا.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان أن “السفير ماجد اللجماوي باشر، اليوم، مهام عمله سفيراً مُفوضًا فوق العادة لجُمْهُوريَّة العراق لدى الجُمْهُوريَّة التركيَّة”.

وقال السفير: “سنعمل على تطوير علاقاتنا الثنائيَّة، والتنسيق لتبادل الزيارات رفيعة المُستوى بين بغداد وأنقرة في الفترة المُقبلة”.

وأكد، أن “العراق مُستمر في تسيير رحلات الجسر الجويّ لنقل المُساعدات الطبيَّة والإنسانيَّة ومواد الإغاثة إلى المناطق المنكوبة؛ انطلاقاً من روابط الأخوّة وحُسن الجوار والتآخيّ التي تجمع الشعبين العراقيّ والتركيّ”.

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