2023/02/15 | 13:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني طالب رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، هيبت الحلبوسي، وزارة النفط بإيقاف إجراءات إحالة عقود نقل نفط خام حقل القيارة في محافظة نينوى.وجاء في وثيقة موقعة باسم رئيس اللجنة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط النيابية تطالب بإيقاف إجراءات إحالة عقود نقل نفط القيارة في نينوى..



وثائق المركز الخبري الوطني.

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