تحصنوا داخل الفصل الدراسي.. لحظات ذعر عاشها طلاب جامعة عندما قرع الباب أثناء إطلاق نار

2023/02/15 | 14:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك الطالب جوشوا توماس من جامعة ولاية ميشيغان الأمريكية، هذا الفيديو مع شبكة CNN الذي يعطي لمحة عن حالة الذعر والفوضى حيث كان هو ومجموعة من الطلاب الآخرين يختبئون في قاعة الفصل الدراسي.

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