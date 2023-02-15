العراق الذي لا يُهمل إلا لتُهمل النجاة

2023/02/15 | 14:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الصراف العراق لا يُهمل لسبب واحد على الأقل.إنه سببٌ لا حياة آمنة من دونه، ولا أمل بالنجاة.صحيح أن الذين يتحكمون بقيادته مَنْ تليق به كل أوصاف الجريمة،...أكمل القراءة ←

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