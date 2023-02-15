فسادكم أصبح خارج التغطية المحلية

2023/02/15 | 14:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سمير داود حنوش احذروا..لم يعد فسادكم يُطاق، ومصير الدينار مهدد بالانهيار.هو ملخص رسالة واشنطن إلى الوفد العراقي الذي فاوض البنك الفيدرالي الأميركي دون أن تُسفر المفاوضات عن نتائج...أكمل القراءة ←

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